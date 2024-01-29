النهاية ليست سعيدة.. مؤتمر فيتوريا عقب خسارة مصر من الكونغو

تحدث روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن خسارة الفراعنة أمس الأحد، ضد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 8/7، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتأهل الكونغو إلى دور الثمانية على حساب مصر، مؤكدًا إنه لم يتوقع الخسارة، ونهاية مشوار الفراعنة لم تكن سعيدة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية: "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر، أعددنا المنتخب لبطولة إفريقيا، لكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعبون كانوا جيدين جدًا في المباراة وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن هذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة، كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة بمباراة الكونغو، ولكن النهاية ليست سعيدة".

وواصل: "منتخب مصر لن يخسر مركزه كأكثر المنتخبات تتويجًا بأمم إفريقيا، التاريخ يثبت أنه منتخب كبير، لكنه تعرض لتغيرات كثيرة، يجب أن نضع قواعد ونكون أفضل في المرات المقبلة".

وأتم فيتوريا تصريحاته متحدثًا عن مستقبله مع منتخب مصر، قائلاً: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر جيدًا قبل أي قرار، الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا ونعمل على ذلك".

الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز