Monday, 29 January 2024 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النهاية ليست سعيدة.. مؤتمر فيتوريا عقب خسارة مصر من الكونغو

1/29/2024 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن خسارة الفراعنة أمس الأحد، ضد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 8/7، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتأهل الكونغو إلى دور الثمانية على حساب مصر، مؤكدًا إنه لم يتوقع الخسارة، ونهاية مشوار الفراعنة لم تكن سعيدة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية: "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر، أعددنا المنتخب لبطولة إفريقيا، لكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعبون كانوا جيدين جدًا في المباراة وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن هذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة، كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة بمباراة الكونغو، ولكن النهاية ليست سعيدة".

وواصل: "منتخب مصر لن يخسر مركزه كأكثر المنتخبات تتويجًا بأمم إفريقيا، التاريخ يثبت أنه منتخب كبير، لكنه تعرض لتغيرات كثيرة، يجب أن نضع قواعد ونكون أفضل في المرات المقبلة".

وأتم فيتوريا تصريحاته متحدثًا عن مستقبله مع منتخب مصر، قائلاً: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر جيدًا قبل أي قرار، الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا ونعمل على ذلك".

الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29012024000110011019ID1107779623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث