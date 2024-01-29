تويوتا تعلق شحن 10 طرازات من سياراتها

أكدت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات أنها تلقت تقريرا من وحدة تويوتا للصناعات الخاصة بأمور التحقق يتعلق ببعض محركات الديزل، موضحة أنها سوف تعلق مؤقتا شحن عشر طرازات من سياراتها لها علاقة بذلك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة قالت إن لجنة التحقيقات توصلت إلى وجود مخالفات خلال اختبار قوة الحصان في 3 طرازات من المحركات.

وتوصل التحقيق إلى أنه تم قياس قوة الحصان ببرنامج يختلف عن المستخدم في الإنتاج الكثيف، لذلك تبدو القيم أقل تباينا.

وأوضحت الشركة أن عشرة أنواع من السيارات تستخدم هذه المحركات في أنحاء العالم، بينها ستة في اليابان.





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