«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات بوينغ 737-8 للخطوط الجوية التركية

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية وتزويدهم بحلّ لمتطلبات أسطولهم المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود والمزودة بأحدث التكنولوجيا. ونشكر الخطوط الجوية التركية على ثقتهم المستمرة بشركة دبي لصناعات الطيران ونتمنى لهم المزيد من النجاح مع الإضافات الجديدة لأسطولهم".

وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعة 96 طائرة من طراز 737 ماكس.





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