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كنا قادرين على تسجيل المزيد.. مدرب الكونغو يتحدث عن مباراة مصر

1/29/2024 3:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سعادته بالفوز على مصر، في المباراة التي حسمها فريقه بركلات الترجيح 8/7، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر: "لم نكن جيدين في الاستحواذ بالشوط الأول، وكنا نلعب بشكل أفضل في العمق وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف، صححنا الأخطاء بين الشوطين وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان لنا العديد من الفرص الواضحة ضد مصر، ولكن المباراة كانت صعبة أمام منتخب كبير بالطبع".

وأتم ديسابر حديثه، قائلاً: "أخبرت اللاعبين عقب نهاية اللقاء مباشرة، أنني فخور جدًا بما قدومه في المباراة من أجل بلادهم حقًا، أنا فخور بهم".


الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

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