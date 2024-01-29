البنك المركزي الأوروبي يوضح شروط خفض الفائدة، مستشهدًا بارتفاع الرواتب

(MENAFN
) صرح كالاش نوت، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأحد الموافق 29 يناير، بأن أي قرار بخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيعتمد على وجود أدلة واضحة على تباطؤ نمو الأجور, وشدد حاكم بنك هولندا المركزي على ضرورة الاقتناع بأن نمو الأجور سيتماشى مع سيناريو التضخم المنخفض، مشيرًا إليه كقطعة اللغز الأخيرة قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
كما عبّر نوت عن تفاؤله بإمكانية عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول عام 2025, وشدد على أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على هذا التوقع هو تعديل نمو الأجور ليتناسب مع ظروف التضخم المنخفض الحالية, وبمجرد تحقيق هذا التوازن، سيكون البنك المركزي مستعدًا للنظر في خفض طفيف لأسعار الفائدة.
كذلك يحتفظ البنك المركزي الأوروبي بموقف راسخ بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية، موقف يتمتع بدعم من الارتفاع الأخير في التضخم في منطقة اليورو, وعلى الرغم من توقعات السوق بانخفاض سريع في تكلفة الاقتراض، يظهر البنك المركزي حذرًا وحرصًا على تقييم مختلف العوامل، مع التركيز بشكل خاص على نمو الأجور، قبل التفكير في أية تعديلات على أسعار الفائدة.
في حين شهد معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، زيادة إلى 2.9 في المئة في ديسمبر من 2.4 بالمئة في نوفمبر, وعلى الرغم من أنه يقل قليلاً عن التقدير المتوقع البالغ 3.0 في المئة، إلا أن الارتفاع يعزى إلى عوامل فنية مثل انتهاء بعض التدابير الحكومية الداعمة وانخفاض أسعار الطاقة, وفي حين يجتاز البنك المركزي الأوروبي منظومة الاقتصاد المعقدة، يظهر التركيز على نمو الأجور كعامل حاسم لأي تعديل محتمل في أسعار الفائدة.
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