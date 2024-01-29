مسؤولين أوكرانيين يتهمون بسرقة 40 مليون دولار من أموال الحرب

(MENAFN
) أظهرت وكالة المخابرات والأمان الأوكرانية كشفًا مذهلاً، بالكشف عن أن مسؤولين عسكريين ورجال أعمال في أوكرانيا قد سرقوا 40 مليون دولار من الأموال المخصصة لشراء الأسلحة في بداية الحرب التي بدأتها موسكو, وقد حدثت عملية الاختلاس في أغسطس 2022، ستة أشهر بعد بدء النزاع، كجزء من صفقة لشراء 100,000 قذيفة مورتر من الخارج, وفي تصريح صدر عن جهاز الأمان الأوكراني يوم السبت الموافق 27 في الليل، تفصل البيانات حول عدم تسليم هذه الذخائر المشتراة.
كما تورط في إساءة استخدام الأموال، التي بلغت 1.5 مليار هريفنيا أوكرانية، مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة "لفيف أرسنال"، المسؤولة عن تنفيذ عملية شراء الأسلحة, وبالتعاون مع شركة أجنبية، نظم المتهمون هذا النصب، مما أثار مخاوف بشأن الفساد داخل عمليات توريد الأسلحة العسكرية.
كذلك اتخذت النيابة العامة إجراءات سريعة، معلنة أن مسؤولًا كبيرًا من وزارة الدفاع، وسلفه، ومدير وموظف مبيعات في شركة أوكرانية، جنبًا إلى جنب مع ممثل لشركة أجنبية، تم إخطارهم بالشبهة ضدهم, وأن أحد المشتبه بهم قد تم القبض عليه بالفعل أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا، مما يضيف طبقة إضافية من العجلة للتحقيق.
في حين يسلط هذا الكشف الضوء على مشكلة أوسع للفساد داخل مؤسسة الدفاع الأوكرانية منذ بداية الحرب في فبراير 2022, واتخذ الرئيس فولوديمير زيلينسكي إجراءات حاسمة في أغسطس 2023 بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المعنيين بتجنيد الجيش بسبب الممارسات الفاسدة، بما في ذلك منح الإعفاءات مقابل الرشاوى, ومع مواجهة أوكرانيا لتحديات الحرب، يظهر مكافحة الفساد الداخلي كجزء حاسم لضمان استخدام الأموال المخصصة للدفاع والأمن القومي بطريقة فعّالة وأخلاقية.
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