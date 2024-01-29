متاحف باريس تدمج التجارب التفاعلية والذكاء الاصطناعي لجذب الجماهير الشابة

(MENAFN
) تتكيف متاحف باريس مع تطور تفضيلات الأجيال الشابة من خلال دمج التجارب التفاعلية والذكاء الاصطناعي في عروضها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جوهر تجربة الفن التقليدية, وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد توازن بين جاذبية التكنولوجيا الحديثة وجاذبية الفن التقليدي للزوار.
كما تؤكد تشلوي سيغانو، رئيسة قسم العروض المباشرة في مركز بومبيدو، المتحف البارز للفن الحديث المعروف باستخدامه المبتكر للتكنولوجيا الجديدة، على أهمية التكيف مع لغة العصر الرقمي, وتلاحظ أنه بالنسبة لأولئك الذين وُلدوا في عصر الرقمنة، أصبحت إدماج التكنولوجيا الحديثة جزءًا أساسيًا من تجربة المتحف.
كذلك بينما تركز بعض المراكز الثقافية الخاصة، مثل "لا تولييه دو لوميير"، حصرياً على استغلال التكنولوجيا الحديثة لعروضها الرقمية الواسعة على مستوى العالم، كانت تكامل هذه التقنيات في مراكز المتاحف الرسمية متقطعاً, ففي سنة 2019، بدأت متحف اللوفر في استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تقديم الواقع الافتراضي للسماح لليوناردو دا فينشي بتقديم رؤى حول لوحة الموناليزا وأعماله الأخرى.
في حين يعد هذا التحول نحو اعتناق التكنولوجيا استجابة لتغير توقعات جيل جديد من زوار المتاحف، بهدف تعزيز المشاركة وخلق تجربة متحفية أكثر تفاعلًا وديناميكية، وتشجع على استكشاف الفن من خلال وسائل مبتكرة دون التخلي عن جاذبية النظر إلى التحف بشكل تقليدي, وفي حين يتنقل متاحف باريس في هذا التوازن الحساس، يظهر التكامل بين التجارب التفاعلية والذكاء الاصطناعي كدليل على التزامها بالبقاء ذات أهمية وجاذبية لجمهور متنوع.
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