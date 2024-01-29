تقارير تكشف عن نمو قوي في إيرادات الشركات الصناعية في الصين

(MENAFN
) كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز الوطني للإحصاء في الصين يوم الأحد الموافق 28 يناير, أن الشركات الصناعية التي تزيد حجمها عن الحجم المحدد قد أظهرت زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت 133.44 تريليون يوان (حوالي 18.80 تريليون دولار) في عام 2023, وقد شهد هذا نموًا سنويًا بنسبة 1.1 في المئة، مما يظهر اتجاهًا صعوديًا مستدامًا على مدى الخمسة أشهر الماضية.
كما يشير مصطلح "الشركات الصناعية التي تزيد حجمها عن الحجم المحدد" إلى تلك التي تحقق دوران سنوي لا يقل عن 20 مليون يوان (حوالي 3 ملايين دولار), وأبرزت مجموعة وسائل الإعلام الصينية أن النمو المستمر في الإيرادات المتراكمة لهذه الشركات يعكس مسارًا إيجابيًا لقطاع الصناعة في البلاد.
كذلك سجلت 27 صناعة من بين الصناعات الـ 41 التي يراقبها الجهاز الوطني للإحصاء, زيادة في الأرباح مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى ارتفاع كبير بلغ 12.2 نقطة بالمئة, بالإضافة إلى ذلك، شهدت 29 صناعة استعادة كاملة في معدل نمو الأرباح.
في حين ظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمدادات كأداء متميز في العام الماضي، حيث شهدت أرباحًا مجمعة تجاوزت نسبة 54.7 في المئة نسبة إلى العام السابق, وساهم هذا الارتفاع الملحوظ بنسبة 3.1 نقطة في المئة في النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في الصين, وتُظهر البيانات أداءً قويًا في المشهد الصناعي في الصين، حيث تظهر المرونة في مختلف القطاعات وتسهم في المسار الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية في البلاد.
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