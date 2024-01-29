6 % حصة الإمارات من التمويل المستدام عالمياً

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتجاوز حجم التمويل المستدام في دولة الإمارات 500 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 17 % خلال العقد المقبل، مع إمكانية خلق أكثر من مليون فرصة عمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.

وقال علي العلاوالة، المدير العام رئيس الخدمات المالية الإسلامية ((صادق)) في ستاندرد تشارترد لدولة الإمارات رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والأعمال لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ((البيان)): ((في المشهد الديناميكي الذي يتقاطع فيه التمويل الإسلامي والمستدام، تبرز الإمارات بقوة بوصفها مركزاً رائداً في هذا المجال، حيث تقود اليوم حصة جديرة بالملاحظة في المجال المزدهر للتمويل المستدام، وذلك بفضل حصتها التقريبية بنسبة 6 % من إجمالي سوق التمويل المستدام عالمياً)).

نمو ملحوظ

وأضاف العلاوالة: ((نتوقع أن تحقق الإمارات نمواً ملحوظاً في هذا القطاع ليتجاوز قيمة 500 مليار بحلول عام 2032، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ نحو 17 %، والذي من المتوقع أن يعزز الموقف الرائد في القطاع المصرفي في المنطقة)).

وتابع: ((لا تؤكد هذه الأرقام والسيطرة الإحصائية الهائلة التزام الإمارات بالمواصفات المالية المستدامة فحسب، بل تضعها أيضاً كلاعب مهم في التحول الاقتصادي العالمي الأوسع)).

وأفاد العلاوالة أن هذه الحصة المهمة في القطاع المالي في الدولة تعكس المشهد العالمي الأوسع نطاقاً، حيث يقدر حجم سوق التمويل المستدام بـ5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2032، كما يؤكد مؤتمر COP28 الذي تم اختتامه مؤخراً في الإمارات الحاجة الملحة للحماية البيئية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن حصة الإمارات المتزايدة في التمويل المستدام تزيد الحاجة الملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات على مستوى الاستراتيجية والتعاون الوثيق.

الإمكانات الاقتصادية وفرص العمل

وأوضح العلاوالة أنه وراء الاعتبارات البيئية هناك فرصة اقتصادية كبيرة، حيث إن الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء والطاقة والنقل والمياه وإدارة النفايات لديها القدرة على إضافة 1.8 تريليون دولار في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يتطلب التوسع في مبادرات التمويل المستدام مهنيين ماهرين في مختلف المجالات، بما في ذلك التمويل والعلوم البيئية وإدارة المشاريع والمزيد.

وتابع: ((ومع ريادة الإمارات في هذا القطاع، هناك طلب متزايد على الأفراد ذوي الخبرة في الممارسات المستدامة، والتمويل المتوافق مع الشريعة، ودمج هذين المجالين)).

وقال العلاوالة: ((نظراً لأن الإمارات تقف على رأس المساعي العالمية للتمويل المستدام، فإن الآثار الاقتصادية واسعة، وتتجاوز الحدود، كما أن تقارب كل من التمويل الإسلامي والتمويل المستدام لا يضع الإمارات كقائد فحسب، بل يؤكد أيضاً الحاجة الملحة للجهود التعاونية في مواجهة التحديات العالمية، فمع وجود حصة قوية في سوق التمويل المستدام، فإن الإمارات على وشك التأثير على التغيير الإيجابي من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، وتوجيه صناعة التمويل الإسلامي نحو مسار نمو مميز)).

الدور الحيوي للتمويل الإسلامي

وذكر العلاوالة أن تقاطع التمويل الإسلامي والتمويل المستدام يقدم فرصة اقتصادية غير مسبوقة للإمارات، إذ إن التمويل الإسلامي، مع الأصول المقدرة على مستوى العالم بقيمة 4.5 تريليونات دولار، يحمل إمكانات هائلة للمساهمة بشكل كبير في الاستدامة وفي تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وأضاف: ((إن المشاركة الحالية في الممارسات المستدامة في قطاع التمويل الإسلامي، التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار فقط بين عامي 2010 و2020، تؤكد الإمكانات غير المستغلة في انتظار إطلاق العنان)).

وتابع: ((يجب أن تكون هناك آلية لإنشاء Bankable Nature Solution (BNS) حلول التحديات البيئية التي تولد في الوقت نفسه عائداً مقبولاً على الأموال المستثمرة؛ إذ إن لذلك تأثيراً بيئياً واجتماعياً إيجابياً، وفي الوقت نفسه يقدم قيمة تجارية، مثل هذه المشاريع لديها تدفق إيرادات يمكن التنبؤ به من خلال رأس المال الخاص، وبالتالي فإن بناء (BNS) في المشاريع يمثل فرصة هائلة للتمويل الإسلامي)).

وذكر العلاوالة أنه من المشجع أن بعض العمل الجيد قد بدأ بالفعل في هذا المجال. في الآونة الأخيرة، أعلنت WWF International، جامعة عجمان، وEmirates Nature-WWF عن برنامج التمويل الإسلامي العالمي (GIFP) ((لتعبئة رأس المال الإسلامي للمناخ والطبيعة والتنمية)).

وأضاف: ((تقوم GIFP أيضاً بتشكيل اتحاد من أصحاب المصلحة والشركاء في الصناعة لتوسيع نطاق التمويل المختلط ودمج دعم التمويل الإسلامي للمناخ والطبيعة والتنمية)).

وأوضح: ((لقيادة هذه المبادرة، تم إنشاء لجنة استشارية تشمل أيضاً ستاندرد تشارترد، إلى جانب خبراء الصناعة الآخرين، وتم الإعلان عن هذه المبادرة الأولى من نوعها خلال COP28 في دبي، حيث سيعمل الأعضاء معاً للتركيز على تأمين التمويل للحلول المالية البيئية (BNS)، وسيساعد ذلك أيضاً في معالجة المخاطر المتزايدة على سبل عيش المجتمعات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسيساعد على تقديم التنمية الاقتصادية الإيجابية للطبيعة والمناخ)).

مبادرة جيدة

وقال العلاوالة: ((كانت هناك مبادرة جيدة أخرى تم تنفيذها مؤخراً في نوفمبر من العام الماضي، عندما أصدرت سلطة الشريعة العليا (the Higher Shariah Authority ) (HSA) في البنك المركزي الإماراتي قراراً بشأن اعتماد ((توجيه المبادئ المتعلقة بالتمويل الإسلامي المستدام))، والهدف من ذلك هو أن المؤسسات المالية الإسلامية في البلاد، من خلال جهودها الفردية والجماعية، ينبغي أن تسعى جاهدة لجعل التمويل الإسلامي العلامة التجارية ووجه التمويل المستدام في الإمارات، أي مزيد من التآزر والتكامل بين معايير الشريعة والاستدامة.

ويوضح هذا القرار 10 مبادئ توجيهية حول مواضيع مثل وضع خطة نمو مدتها 5 سنوات للتمويل الإسلامي المستدام، وإنشاء حساب الاستثمار في الاستدامة، وتحسين اتخاذ القرارات من خلال تبني الحد الأقصى القانوني للمشروعات حول الاستدامة، وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن مؤتمر ((كوب28)) وفر فرصة للتفكير في الدور الذي يمكننا وينبغي أن نؤديه لحماية البيئة، في حين أن هناك تداخلاً كبيراً بين التمويل المستدام والإسلامي، فإن هذا يضع أيضاً المزيد من الضغط والمسؤولية في صناعة التمويل الإسلامي لترقى إلى مستوى التحدي.