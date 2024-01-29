ليس فقط من أعراض السرطان .. السعال المزمن ينذر بمشاكل صحية خطيرة

ارتبط السعال، وخاصة السعال المزمن، منذ فترة طويلة بمشاكل صحية خطيرة، بل ويعتبر علامة واضحة على الإصابة بالسرطان وحتى السل، وفي كثير من الحالات، وصفه الأطباء بأنه أحد أعراض مرض كوفيد الطويل الأمد، ومع ذلك، ارتبطت نوبات السعال الطويلة الأمد هذه أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمشاكل في الأمعاء.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الهند، يمكن أن يحدث السعال بسبب الحساسية أو حبوب اللقاح أو عث الغبار أو القطط والكلاب، ولكن وفقا لأخصائيي أمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن يرتبط السعال المزمن أيضا بمشكلة في الأمعاء تعرف باسم الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR).

ما هو الارتجاع الحنجري البلعومي؟

يتم تحفيز الارتجاع الحنجري البلعومي أو LPR باعتباره ارتجاعًا على المزمار والأحبال الصوتية. ويحدث ذلك عندما تتدفق محتويات المعدة عائدة إلى أنبوب الطعام، وتشق طريقها إلى الحنجرة أو الحلق. في هذه الحالة، تظهر على المرضى أعراض مثل حرقة المعدة وبحة الصوت.

يقول الأطباء إنه في هذه الحالة، لا تظهر على المرضى أعراض منتظمة مثل الارتجاع الحمضي، ما يجعل من الصعب تشخيصه. ولهذا السبب غالباً ما يتم الخلط بينه وبين الحساسية.

في معظم الحالات، تهدأ أعراض الارتجاع الحنجري البلعومي باستخدام أدوية الحساسية.

يمكن أن تكون خيارات العلاج مشابهة لخيارات علاج الارتجاع الحمضي، مثل العلاج المضاد للحموضة أو التغييرات الغذائية أو فقدان الوزن.

ما هي أعراض الارتجاع الحنجري البلعومي LPR؟

السعال الجاف المزمن

حرقة في المعدة

عسر الهضم

كثرة البلغم في الحلق في الصباح

صعوبة في بلع الطعام

بحة في الصوت

طعم حمضي سيئ في الفم

جفاف في الحلق

التهاب الحلق

كتلة، وضيق في الحلق

التجشؤ المفرط في النهار

صعوبة في التنفس في بعض الأحيان

الاختناق

نوبات السعال

تفاقم الربو

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز