«بينانس» تحذر من التصيّد الاحتيالي عبر «واتساب»

حذرت «بينانس» Binance المنصة العالمية لتقنية بلوك تشين ومزود البنية التحتية للعملات الرقمية، من تزايد عمليات التصيد الاحتيالي للمستخدمين عبر تطبيق «واتساب» في الآونة الأخيرة، موضحة أن قنوات اتصالها الرسمية الخاصة تشمل منصات X (تويتر سابقاً) و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تليغرام» والبريد الإلكتروني فقط؛ حيث رصدت منصة «بينانس» زيادة في محاولات الهندسة الاجتماعية للمستخدمين عبر الحسابات الرقمية، وهو ما تمت ملاحظته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تطبيقات المراسلة الشائعة.

ودعت «بينانس» المستخدمين إلى البقاء على اطلاع وحذر من أساليب التصيد الاحتيالي عبر الاعتماد على قنوات الاتصال الرسمية فقط، مثل تطبيق «بينانس» Binance، والحرص على رصد الأخطاء الإملائية في محتوى مواد الاتصال الواردة من الجهة المرسلة. كما يعتبر استخدام تقنية المصادقة الثنائية (2FA) أمراً بالغ الأهمية لتمكين مستوى إضافي من الحماية، بالإضافة إلى الحذر عند الضغط على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الواردة غير المعروفة. وفي حال الشك بالمحتوى، يمكن للمستخدمين التحقق من المعلومات في المحتوى الوارد بشكل مستقل عبر القنوات الرسمية، مثل التواصل مع فريق دعم العملاء أو من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموثوقة، لضمان شرعية أي اتصال. كما تؤكد «بينانس» أيضاً على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية ومتميزة لكل حساب.

وأكدت المنصة أنه بالتوازي مع التوسع والتطور في ساحة العملات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي، تتطور في المقابل تكتيكات الجهات الخبيثة التي تهدف إلى استغلال الأفراد غير الحذرين. ويعتبر تطبيق «واتساب» من أكثر طرق الاتصال رواجاً لدى الملايين حول العالم، مما يجعله عرضة للاستهداف من قبل المحتالين.

وقال ناثان سوين، كبير مسؤولي أمن المعلومات في «بينانس»: «يعتبر البقاء على اطلاع ويقظة ضد أساليب التصيد الاحتيالي المتطورة ضرورة أساسية للحماية من الوقوع ضحية الأنشطة الاحتيالية. وتحرص «بينانس» على الالتزام بضمان سلامة المستخدمين وحمايتهم، وتعزيز أمن المعلومات، وإطلاق مبادرات التعليم المستمرة لتمكين المستخدمين من القدرة على التحرك الآمن في العالم الرقمي المتطور».

وتتميز العمليات النموذجية للتصيد الاحتيالي عبر تطبيق «واتساب» باستخدام جهة الاحتيال لملف تعريف مزيف على التطبيق، تنتحل من خلاله صفة شخص يمثل «بينانس»، وغالباً ما يشتمل محتوى أنشطة المراسلات على مطالبة المستخدم بحل مشكلة عاجلة في الحساب، وطلب معلومات حساسة أو بيانات مالية، مع السعي إلى بناء ثقة زائفة لدى المستخدم من خلال مشاركة تفاصيل تبدو موثوقة، والإصرار على مراعاة السرية.

كما تتضمن عمليات التصيد الاحتيالي أساليب خادعة أخرى، حيث يستغل المحتالون ثقة المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو الرسائل المزيفة التي تشبه إلى حد كبير منصات العملات المشفرة المشروعة، بهدف إقناع الضحايا في النهاية بإرسال الأموال أو مشاركة المعلومات السرية.

وشددت «بينانس» على أنها لا تتواصل أبداً مع المستخدمين عبر تطبيق «واتساب» لتقديم نصائح استثمارية أو عروض أو لطلب أموال. وبالمقابل، تعتمد العديد من طرق الاتصال الرسمية والآمنة؛ مثل فريق دعم العملاء الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحساب X (تويتر) الرسمي @binance ومنصة «تليغرام».



بالإضافة إلى ذلك، تنصح «بينانس» المستخدمين بالتأكد من مجموعات التواصل بمساعدة دليل «حافظ على أمنك من الاحتيال في مجموعات التواصل» واستخدام أداة تحقق Verify «بينانس» للتأكد من أصالة وشرعية عناوين البريد الإلكتروني التي يتراسلون معها.

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