لاعب مفاجئ حصل على الأعلى.. تقييم لاعبي مصر ضد الكونغو الديمقراطية

فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 7/8، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على ملعب لوران بوكو بكوت ديفوار.

وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل 1/1، قبل أن يحسم منتخب الكونغو الديمقراطية النتيجة لصالحه، ويخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 8، وتودع مصر البطولة.

وبحسب موقع "365" العالمي، حصل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، على أعلى تقييم بين لاعبي الفراعنة ضد الكونغو الديمقراطية، وجاء بعده مصطفى محمد، ثم محمد هاني.

وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل (6.3)

خط الدفاع: محمد هاني (7.0) – أحمد حجازي (7.3) – محمد عبد المنعم (6.8) – أحمد فتوح (6.1)

خط الوسط: مروان عطية (6.7) – حمدي فتحي (6.6) – محمد النني (6.9)

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو (6.3) – مصطفى محمد (7.2) – محمود تريزيجيه (6.4)

الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

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