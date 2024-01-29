افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم داخل مطار في مطار دبي الدولي

افتتح مطار دبي الدولي DXB، بالتعاون مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل رسمياً أكبر متجر ليجو داخل مطار في العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الليجو العالمي.

صُمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليجو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، حيث يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليجو.

يبدأ المرح فور دخول الضيوف المتجر، حيث تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير يدهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليجو المصغرة على الشاشة. ويمكن للزوار استكشاف تشكيلة واسعة من أحدث مجموعات الليجو، بالإضافة إلى المجموعات الأيقونية والنماذج المذهلة المعروضة في جميع أرجاء المتجر.

يتميز المتجر كذلك بصندوق عرض رقمي مثير يعمل بتقنية الواقع المعزز لعرض مجموعات الليجو، حيث يمكن لمرتادي المتجر وضع لعبة ليجو كريتور 3 في 1 أمام كاميرا الشاشة ليظهر رسم متحرك قصير للمجموعة مع أفكار ملهمة حول كيفية تنسيقها بأشكال مختلفة. يدعم صندوق الواقع المعزز الرقمي التزام العلامة التجارية بتعزيز المشاركة والتعليم.

من جهته قال فاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة لاغاردير ترافيل ريتيل الإمارات: "نحن سعداء بالافتتاح الرسمي لهذا المتجر الاستثنائي في مطار دبي الدولي، حيث تمكنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ليجو ترافيل ريتيل من تقديم تجربة مميزة وجديدة للمسافرين، مما يؤكد التزامنا بالارتقاء بتجربة السفر داخل المطار. يقدم المتجر الجديد تجربة رقمية ومادية من خلال دمج الابتكار واللعب والتكنولوجيا بسلاسة. وقد هدفنا من خلال هذا المتجر إلى إنشاء مساحة ممتعة تحفز الابتكار لدى المسافرين، وليس مجرد وجهة لتسوق أحدث مجموعات الليجو. لذا وظفنا فريقاً متخصصاً من عشاق الليجو والمبدعين الشغوفين لدعم وتفعيل رؤيتنا لتلك المساحة وخلق تجارب لا تنسى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي".

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: "من خلال افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم في مطار، فإننا نقدم وجهة تسوق رائعة وممتعة في حد ذاتها. وتؤكد شراكتنا مع لاغاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل التزامنا في مطارات دبي في تعزيز تجربة السفر داخل المطار لضيوفنا بشكل عام، وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين المتغيرة من خلال الشراكات والتجارب المبتكرة".

صمم فريق ليجو بمهارة احترافية المتجر لخلق احساس فريد يجذب المسافرين، إذ يتميز المتجر بجدار من الفسيفساء يصور أفق دبي الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلو غراما.

ولإكمال هذا التصميم المميز يعرض المتجر شخصية ربان ليجو ثلاثية الأبعاد بارتفاع يصل لأكثر من 190 سم، صممها فريق ليجو ببراعة واستغرق أنشاؤها نحو 180 ساعة باستخدام 45033 قطعة بوزن 134 كيلو غراما. وتوفر هذه المجسمات الرائعة خلفية مثالية لالتقاط الصور.

وقالت أنيت روزندال، رئيس تطوير تجارة التجزئة في مجال السفر في ليجو ترافيل ريتيل: "يسعدنا أن نرحب بمتجر ليجو الجديد في مطار دبي الدولي، ونهنئ شريكنا لاغاردير ترافيل ريتيل بالافتتاح الرسمي. يُعد هذا المتجر أكبر متاجر ليجو داخل مطار على الإطلاق، بما يتوافق مع الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي يتمتع بها المطار في المنطقة. تتمثل مهمتنا في إلهام بناة الغد، لذا يقدم متجر ليجو الاستثنائي تجربة فريدة تسمح لجميع المسافرين بالتفاعل مع علامتنا التجارية وتعزيز الإبداع والخيال، وبالتالي خلق تجربة ممتعة لا تنسى".

واحتفالاً باليوم العالمي لليجو وافتتاح المتجر بشكل رسمي في مطار دبي الدولي DXB، سيتاح للمسافرين عبر كونكورس B خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير فرصة التعرف على مسيرة ربان ليجو. ولإضفاء المزيد من البهجة على الحدث، سيتم توزيع أكثر من 1000 هدية على المسافرين خلال هذه الفترة.





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