السلاسل الفندقية العالمية تسرع خططها التوسعية في دبي

تكثف العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية مساعيها لتوسيع حضورها في دبي للاستفادة من الانتعاش السياحي الذي تشهده الإمارة في ظل الخطط الحكومية التي تستهدف تسريع الزخم السياحي للوصول إلى مستويات طموحة بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وكشفت مجموعة من الشركات الفندقية العالمية عن خططها التوسعية في دبي، حيث قالت شركة ماريوت إنها تعتزم افتتاح 10 مشروعات فندقية جديدة في دبي خلال الفترة المقبلة، وبدورها كشفت ((إنتركونتيننتال)) عن عزمها افتتاح سبع منشآت فندقية جديدة في دبي، بطاقة تصل إلى 1221 غرفة فندقية، وأفادت مجموعة ((أكور)) بأنها ستفتتح أربع منشآت فندقية في دبي خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤولون في سلاسل فندقية عالمية ومحلية إن هناك العديد من المقومات والمحفزات لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي بدبي، وتجعل القطاع محل اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين، تتمثل بصفة رئيسية في عوامل الأمن والأمان التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وتسارع نمو التدفقات السياحية التي تشهدها دبي، وارتفاع العائد الاستثماري على المشاريع الفندقية في دبي، وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية، لا سيما خلال المناسبات والفعاليات الكبرى، وتوسع الناقلات الوطنية، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمارات والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات الفندقية، إضافة إلى زيادة أعداد المعارض والفعاليات العالمية التي نجحت دبي في استقطابها، والنشاط المتصاعد للحركة الاقتصادية والتجارية، والمبادرات الترويجية والتسويقية الناجحة التي تقوم بها دبي في مختلف المدن العالمية.

بيانات

وتظهر بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الاستثمارات الفندقية واصلت التدفق إلى دبي من مختلف أنحاء العالم حتى خلال فترة الجائحة، حيث وصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 149.68 ألف غرفة بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 20 % مقارنة مع إجمالي عدد الغرف الفندقية في 2019، الذي وصل إلى 124.4 ألف غرفة فندقية، وأفادت شركة ((لودجينغ إيكونوميتريكس)) ((Lodging Econometrics)) الأمريكية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي وصل إلى 18.78 ألف غرفة ضمن 66 منشأة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

عوامل مشجعة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن الإحصاءات والنتائج المشجعة لأداء قطاع السياحة في دبي وتحقيقها مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار وارتفاع متوسط العائد على الغرف الفندقية إلى جانب التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، وكذلك الفرص الكثيرة التي ستنجم عن المبادرات والخطط المستقبلية بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33، كل ذلك يشجع على جذب الاستثمارات وإقامة المزيد من المشاريع تماشياً مع مستهدفاتها لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى امتلاكها شركات طيران تعتبر ضمن الأسرع نمواً عالمياً، كلها عوامل تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في الإمارة.

روتانا

وقال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روتانا للفنادق، إن الطلب المتزايد على الغرف الفندقية في دبي يعتبر محركاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في القطاع الفندقي، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستمر واستمرار احتضان المدينة لأكبر الفعاليات وأهمها في المنطقة.

وأضاف أن مجموعة روتانا تدير حالياً 36 فندقاً في الإمارات، منها 14 في دبي، وتسعى للتوسع عبر 8 فنادق جديدة في الإمارات، منها 4 في دبي، للاستفادة من الطلب المرتفع على الغرف الفندقية.

وأوضح طنوس أن النشاط الكبير بالسوق السياحي في الإمارات يعتبر من أهم محفزات الاستثمار الفندقي، حيث حققت فنادق المجموعة نسب إشغال مرتفعة على مدار العام الماضي وصلت إلى 95 % خلال مواسم العطلات، ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال خلال 2024. وشدد طنوس على أن تفاعل السوق المستمر والطلب المستدام يسهمان في تعزيز قوة الأداء في الدولة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الفندقي.

حياة

وقال فتحي خوجلي، المدير الإداري فندق جراند حياة دبي نائب الرئيس الإقليمي لفنادق حياة في دبي، إن المجموعة تعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة من شأنها توسيع حضور حياة في دبي، بما في ذلك تطوير مركز المعارض في فندق جراند حياة دبي، وبناء حديقة مائية بمساحة 20,000 متر مربع في فندق جراند حياة دبي، ما سيعزز مكانة فندقنا كواحد من أكثر المنتجعات الحضرية تميزاً في العالم.

وأضاف أن المجموعة تدير حالياً أكثر من 4400 غرفة وشقة فندقية، موزعة على إجمالي 18 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية تديرها حياة في مدينة دبي. وتابع أن فوز دبي بجائزة ((أفضل وجهة عالمية)) من ((تريب أدفايزر)) لثلاثة أعوام على التوالي يفسر سبب كونها الوجهة المثالية للاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدفع العاملين في القطاع إلى الابتكار في المنتجات الفندقية.

إشراق للضيافة

ومن جهته، قال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة لإشراق للضيافة، إن ((إشراق للضيافة)) تواصل التزامها بضخ الاستثمارات لتعزيز وجودها في أسواق الضيافة المحلية والعالمية، وتمتلك الشركة 8 فنادق من فئة الخمس والأربع والثلاث نجوم، وعقدت مؤخراً العديد من الشراكات لتنمية عمليات إدارة الفنادق التابعة لها في مختلف الأسواق، حيث تفتح هذه الاتفاقيات آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركة لتوسيع نطاق انتشارها، والإسهام في تنفيذ خطط النمو الواعدة التي تستهدف إدارة محفظة تضم 15 فندقاً بحلول عام 2026.

وأوضح أن دبي تمثل بوصلة الاستثمار السياحي في المنطقة وشكلت ميدان تنافس للفنادق المحلية والعالمية وشركات الطيران التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر بوابة دبي، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في الإمارة أثبت قدرته على استقطاب استثمارات جديدة بصورة مستدامة مدعوماً بزيادة التدفقات السياحية وتوسع الناقلات الوطنية ونشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار الفندقي في الإمارة مقارنة بدول أخرى.

وأضاف بشارة أن العائد المجزي على المشاريع الفندقية يعتبر من أبرز عوامل جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويعد العائد على الاستثمار في القطاع الفندقي في دبي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وضمن الأعلى عالمياً في ظل زيادة التدفق في أعداد الزوار.

وقال بشارة إن العائد الاستثماري في القطاع الفندقي يختلف من وقت لآخر ومن فئة إلى أخرى، وهو يتراوح خلال الفترة الحالية بين 8 - 13 %، وهو ما يعتبر جيداً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل والكبير في عدد الفنادق التي تدخل السوق يشير إلى مدى جاذبية هذه السوق بالنسبة لرؤوس الأموال حول العالم.

وأوضح أن سهولة الإجراءات واستخراج التراخيص المطلوبة يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الاستثمارات الموجودة، حيث تعتبر مشكلة الروتين والبيروقراطية من أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمرون، مشيراً إلى أنه على الرغم من تضاعف الطاقة الاستيعابية للفنادق في دبي خلال السنوات الأخيرة، التي وصلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، إلا أن سوق الضيافة لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد أن ظهر أن شهية الاستثمار في القطاع ما زالت عالية مع ضمان العائد وقلة المخاطر.

أسكوت

وقال فنسنت ميكوليس، الناطق باسم شركة ((أسكوت))، إن الشركة تركز حالياً على توسيع وجودها في دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام، إضافة إلى السعودية، وذلك لكون هذه المناطق أسواقاً مهمة في منطقة الشرق الأوسط ووجهات دولية بارزة.

وأضاف أن الشركة تعتزم تطوير علاماتها الدولية الرئيسية، أسكوت ذا ريزيدنس وسمرست وسيتادينز، وافتتاح علامات جديدة، مثل ((لايف))و ((ذاكرست كولكشن))، و((أوكوود))، العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية، مشيراً إلى أن المجموعة تدير في دبي 400 شقة فندقية مخدومة ما بين جاهزة وقيد التطوير.

وقال إن تطور وتنوع القطاع السياحي في دبي يعزز قدرتها على جذب ملايين الزوار سنوياً، لذلك باتت الإمارة خياراً استثمارياً أول لشركات الفنادق الراغبة في الاستفادة من الطلب الكبير على أماكن الإقامة، لا سيما وأنها تزخر بالمعالم السياحية المميزة ومراكز التسوق الشهيرة والمعالم الثقافية الغنية.

وأضاف أن موقع دبي الاستراتيجي والخدمات التي تقدمها جعلها مركزاً عالمياً لحركة السفر، سواءً بغرض الأعمال أم الترفيه. وقد كان لهذا الموقع دور كذلك في بروز طيران الإمارات كواحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، ما أسهم في إنشاء قاعدة عملاء متنوعة وسوق دولية لشركات الضيافة للاستفادة منها في ظل زيادة الطلب على أماكن الإقامة.

راديسون

وقال تيم كوردون، المدير التنفيذي في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً، وتمهد مؤشرات الأداء القوية في قطاع السياحة، إلى جانب الجدول المزدحم بالأحداث والأنشطة العالمية، الطريق لموسم سياحي متميز.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تلعب السياحة دوراً مهماً في تحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وجذب كبرى العلامات التجارية العالمية للضيافة للاستثمار في الإمارة.

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