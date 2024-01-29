153.5 ملياراً القيمة السوقية لشركات المرافق العامة بدبي

جاوزت رسملة 3 شركات بقطاع المرافق العامة المدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية، نحو 153.5 مليار درهم، مع قرب نهاية الشهر الأول من العام الجاري، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط السوق لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ووفق رصد لـ ((البيان))، فقد استحوذت 3 شركات للمرافق العامة مُدرجة على نحو 21.6 %، أو ما يعادل 153.54 مليار درهم، من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 710.3 مليارات درهم، مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) القيمة السوقية، مع وصولها إلى 125.5 مليار درهم، بما يعادل 17.7 % من رسملة سوق دبي، ثم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، بقيمة سوقية 18.6 مليار درهم، وبحصة 2.6 %، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزي ((تبريد))، بنحو 9.45 مليارات درهم، تمثل 1.33 % من إجمالي رسملة السوق.

زيادة الطلب

وتدعمت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنمو ملحوظ في العام الماضي، مدعومة بشكل رئيس بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت ((الأنصاري للخدمات المالية)) و((تاكسي دبي)).

وخلال الأسبوع الماضي، قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ 2 %، وحقق السوق مكاسب بنحو 10.8 مليارات درهم، مدعوماً بإعلان بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، عن أرباح تاريخية، وتوزيعات قياسية لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي.

وصعدت أسهم تكافل الإمارات 31.2 %، والاستشارات المالية الدولية 14.5 %، وبنك المشرق 12 %، ووطنية إنترناشيونال 8 %، ودبي الإسلامي 7.76 %، وزاد بي إتش إم كابيتال 7.4 %، ودو 5.2 %، وأمان 4.7 %، وإعمار للتطوير 4.4 %، وأملاك للتمويل 4.2 %، والإمارات دبي الوطني 3.7 %، في 5 جلسات.

السيولة

واستحوذ ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 467.9 مليون درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بسيولة 443.7 مليون درهم، ثم ((إعمار العقارية)) جاذباً 316.15 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 196.8 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 786.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 589.4 مليون درهم.

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