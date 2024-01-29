الرئيس الأرجنتيني يبدأ إصلاحات اقتصادية جريئة وسط المعارضة

(MENAFN
) في تحول واضح عن سياسات من سبقوه، يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد عبر ما يصفه بـ "علاج الصدمة", ويتضمن هذا النهج الطموح اتخاذ تدابير صعبة لتسريع خروج البلاد من مأزقها الاقتصادي، وهو ما واجه اعتراضا واسع النطاق وتظاهرات متكررة في الأرجنتين.
كما بدأ الرئيس مايلي في ما يصفه بـ "ثورة السوق الحرة في اقتصاد يتعثر", وعند تقديم قانون إصلاح اقتصادي شامل للكونغرس، يوضح رؤيته، التي تتضمن تقليصًا كبيرًا في دور الدولة, ويأتي هذا التحول في ظل الأرجنتين التي تكافح مع التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت التضخم إلى حوالي 211 في المئة، مسجلة أعلى مستوى خلال 32 عامًا.
كذلك لا يعد مايلي غريبًا عن الجدل في أخذه المنصب في ديسمبر، مقارنًا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, وعلى الرغم من مواجهته حركات احتجاج ضد سياسته الليبرالية الأوسع، يظل الرئيس عازمًا على هذه التدابير، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل لإنقاذ البلاد.
في حين لا تخلو خطة إصلاح الرئيس مايلي من نقاط مثيرة للجدل، ولم يتردد الشعب الأرجنتيني في التعبير عن اعتراضه من خلال التظاهرات, ومع ذلك، يظل مايلي قويًا في موقفه، يعتبر هذه السياسات ضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد, وفي مقابلة مع "ذا وول ستريت جورنال"، أكد الحاجة الماسة للاستثمارات وأكد نيته بالتعامل مع الدولار، مشددًا على أنه لا يوجد خيار بديل لحكومته, ويشدد الرئيس على أن هذه التدابير ضرورية لتحقيق التصحيحات المالية الضرورية وتوجيه الأرجنتين نحو الاستقرار الاقتصادي.
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