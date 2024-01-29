مجموعة إيفرجراند تتحدى خطر التصفية الفورية في ضوء أزمة العقارات الصينية المستمرة

(MENAFN
) تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة، مجموعة إيفرجراند، خطر التصفية مرة أخرى، في ظل استمرار الأزمة في قطاع العقارات الصيني, ومقرر إجراء جلسات قضائية اليوم الاثنين بتاريخ 29 يناير في هونغ كونغ، بما في ذلك جلسة نادرة تتعلق بـ "مسألة تنظيمية" قد تؤدي إلى تعيين... لجنة تصفية للمجموعة الشهيرة.
كما ستترأس القاضية ليندا تشان، التي رأت سابقًا جلسات قضائية تتعلق بشركات تطوير العقارات وفرضت التصفية على إحداها في عام 2023، هذه الجلسة الحاسمة, ووفقًا لتقرير, يمكن أن تكون الجلسة القادمة، المقررة في الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاثنين، لحظة حاسمة لعملاق التطوير العقاري، الذي يحمل حالياً أكبر دين في العالم بما يقدر بنحو 327 مليار دولار.
كذلك يحمل إصدار أمر تصفية لإيفرجراند المحتمل عواقب كبيرة قد تتردد في جميع أنحاء مختلف جوانب النظام المالي الصيني, ويأتي هذا في وقت يعمل فيه المسؤولون بنشاط على كبح تدهور سوق الأسهم, وقد لا تكون الآثار محدودة إلى الجوانب المالية فقط، بل قد تهز أيضا الثقة في قطاع الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في حين يظل مصير إيفرجراند غير مؤكد، مع استمرار أزمة العقارات الصينية في التطور، ومع اقتراب جلسة الاثنين والتي تعتبر نقطة حاسمة قد تشكل مستقبلًا ليس فقط لعملاق التطوير العقاري المضطرب، ولكن أيضا للمشهد الاقتصادي والمالي الأوسع في الصين.
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