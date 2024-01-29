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الصحة العالمية تدعو إلى عدم تعليق الدعم المالي للأونروا

1/29/2024 2:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN-
دعت منظمة الصحة العالمية، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال مدير المنظمة تيدروس
غيبريسوس عبر حسابه بموقع "إكس"، "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة. قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".


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