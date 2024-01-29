مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 34 بهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن وواشنطن تتوعّد بالرّد

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN-
قُتل ثلاثة عسكريين أميركيين، فيما أُصيب 34، في هجوم بمسيّرة، استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سورية، بحسب ما أكّدت القيادة المركزية الأميركية، مساء الأحد. في المقابل، نفى الأردن وقوع الهجوم على أراضيه، مشيرا إلى أنه "استهدف قاعدة التنف في سورية خارج حدود الأردن".
وهذه المرّة الأولى التي يُقتل فيها عسكريّون أميركيّون بنيران مُعادية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. ويُفاقم الهجوم التوتّرات في المنطقة ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران في شكل مباشر.
وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الإثنين، "ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم في الأردن"، مضيفة: "تم إجلاء 8 من جنودنا الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة".
ولفتت إلى أن "الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية". وذكرت أن "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم".
وقالت حركة حماس على لسان القيادي سامي أبو زهري، إنّ مقتل الجنود يُظهر أنّ دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلاف مع العالم الإسلامي بكامله، إذا استمرّت الحرب في غزّة، وقد يؤدّي ذلك إلى "تفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".
وقال أبو زهري إنّ الهجوم، "رسالة للإدارة الأميركيّة بأنّه ما لم يتوقّف قتل الأبرياء في غزة فإنّ عليها أن تكون في مواجهة الأمّة جمعاء". وأضاف أن "استمرار العدوان الأميركي الصهيوني على غزّة كفيل بتفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".
وأدان الأردن، في وقت متأخر من مساء الأحد، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".
وأفادت تقارير صحافية، "بمقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية، وإصابة نحو عشرين آخرين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب حدود سورية"، قبيل تأكيد القيادة المركزية الأميركية، "مقتل 3 من أفراد الخدمة وإصابة 25 في هجوم على قاعدة أميركية بالأردن".
وقال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إن "الهجوم على قواتنا الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران، تعمل بسورية والعراق"
وأضاف: "سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الأردن، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".
وتابع بايدن في بيان: "نجمع المعلومات عن هذا الهجوم، ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران"، مضيفا: "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا، وبمكافحة الإرهاب"، على حدّ قوله.
وكانت "حزب الله" في العراق ، قد أعلنت في بيان أصدره في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها استهدفوا "فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سورية، وهنّ قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة 'زفولون' البحرية"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
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