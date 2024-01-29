مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 34 بهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن وواشنطن تتوعّد بالرّد

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN-قُتل ثلاثة عسكريين أميركيين، فيما أُصيب 34، في هجوم بمسيّرة، استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سورية، بحسب ما أكّدت القيادة المركزية الأميركية، مساء الأحد. في المقابل، نفى الأردن وقوع الهجوم على أراضيه، مشيرا إلى أنه "استهدف قاعدة التنف في سورية خارج حدود الأردن".

وهذه المرّة الأولى التي يُقتل فيها عسكريّون أميركيّون بنيران مُعادية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. ويُفاقم الهجوم التوتّرات في المنطقة ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران في شكل مباشر.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الإثنين، "ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم في الأردن"، مضيفة: "تم إجلاء 8 من جنودنا الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة".

ولفتت إلى أن "الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية". وذكرت أن "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم".

وقالت حركة حماس على لسان القيادي سامي أبو زهري، إنّ مقتل الجنود يُظهر أنّ دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلاف مع العالم الإسلامي بكامله، إذا استمرّت الحرب في غزّة، وقد يؤدّي ذلك إلى "تفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".

وقال أبو زهري إنّ الهجوم، "رسالة للإدارة الأميركيّة بأنّه ما لم يتوقّف قتل الأبرياء في غزة فإنّ عليها أن تكون في مواجهة الأمّة جمعاء". وأضاف أن "استمرار العدوان الأميركي الصهيوني على غزّة كفيل بتفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".

وأدان الأردن، في وقت متأخر من مساء الأحد، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

وأفادت تقارير صحافية، "بمقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية، وإصابة نحو عشرين آخرين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب حدود سورية"، قبيل تأكيد القيادة المركزية الأميركية، "مقتل 3 من أفراد الخدمة وإصابة 25 في هجوم على قاعدة أميركية بالأردن".

وقال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إن "الهجوم على قواتنا الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران، تعمل بسورية والعراق"

وأضاف: "سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الأردن، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

وتابع بايدن في بيان: "نجمع المعلومات عن هذا الهجوم، ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران"، مضيفا: "سنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا، وبمكافحة الإرهاب"، على حدّ قوله.

وكانت "حزب الله" في العراق ، قد أعلنت في بيان أصدره في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها استهدفوا "فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سورية، وهنّ قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة 'زفولون' البحرية"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".



