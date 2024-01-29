الذهب يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-ارتفعت أسعار الذهب الاثنين إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة (0403 بتوقيت غرينتش).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة أيضا إلى 2025.20 دولار.

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة“كي سي إم” إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرغراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي بات وشيكا.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير كانون الثاني. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولار.

(رويترز)