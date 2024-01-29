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فصيل مسلح في العراق يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف 3 قواعد أمريكية

1/29/2024 2:11:10 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن فصيل مسلح في العراق، يطلق على نفسه المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على قواعد للقوات الأميركية بواسطة الطائرات المسيّرة
وقال الفصيل، في بيان له، إنه تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.
وأعلنت واشنطن مساء الأحد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين بهجوم على قاعدة التنف في سوريا قرب الحدود الشمالية الشرقية الأردنية.
ورد الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، أنّ قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم اليوم الأحد، ليست في الأردن.
وقال المبيضين للتلفزيون الأردني، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف.. والقاعدة خارج حدودنا".

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