فصيل مسلح في العراق يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف 3 قواعد أمريكية

(MENAFN
- Amman Net) أعلن فصيل مسلح في العراق، يطلق على نفسه المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على قواعد للقوات الأميركية بواسطة الطائرات المسيّرة
وقال الفصيل، في بيان له، إنه تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.
وأعلنت واشنطن مساء الأحد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين بهجوم على قاعدة التنف في سوريا قرب الحدود الشمالية الشرقية الأردنية.
ورد الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، أنّ قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم اليوم الأحد، ليست في الأردن.
وقال المبيضين للتلفزيون الأردني، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف.. والقاعدة خارج حدودنا".
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