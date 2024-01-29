السير : حادث سير بين مركبتين في شارع الحزام الدائري أحدهما مركبة محملة بأسطوانات الغاز

MENAFN - Amman Net) تعاملت كوادر إدارة السير، الاثنين، مع حادث سير بين مركبتين أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز، في شارع الحزام الدائري بعد إشارات الغاز للسير المتجه نحو الزرقاء.

وقالت إدارة السير عبر صفحتها على فيس بوك إن ككوادرها تتعامل حالياً مع حادث سير بين مركبتين،أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز، في شارع الحزام الدائري ما بعد إشارات الغاز للسير المتجه نحو الزرقاء، الأمر الذي نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، علماً ان كوادرنا المتواجدة الآن تعمل على تسيير حركة المركبات.