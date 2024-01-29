السير : حادث سير بين مركبتين في شارع الحزام الدائري أحدهما مركبة محملة بأسطوانات الغاز

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر إدارة السير، الاثنين، مع حادث سير بين مركبتين أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز، في شارع الحزام الدائري بعد إشارات الغاز للسير المتجه نحو الزرقاء.
وقالت إدارة السير عبر صفحتها على فيس بوك إن ككوادرها تتعامل حالياً مع حادث سير بين مركبتين،أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز، في شارع الحزام الدائري ما بعد إشارات الغاز للسير المتجه نحو الزرقاء، الأمر الذي نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، علماً ان كوادرنا المتواجدة الآن تعمل على تسيير حركة المركبات.
MENAFN29012024000209011053ID1107779500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.