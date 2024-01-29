الطاقة تشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت الأردن ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز وآفاقه المستقبلية، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، خلال يومي 27-28 كانون الثاني.
وتحدث رئيس الوفد الأردني مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان في كلمته الافتتاحية في المؤتمر عن النشاطات التي تقوم بها الوزارة في مجال الاستكشافات النفطية والدراسات المصاحبة لها وأعمال الحفر.
وتناول العدوان أهم المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة سعياً لتسهيل وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في هذا المجال، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه استعرض أعضاء الوفد الأردني المهندس بسام عبابنة والمهندسة فداء عبد الحق الفرص الاستثمارية في منطقة السرحان التطويرية، و الخصائص النفطية لحقل حمزة ومناطق الاستكشاف النفطية في الأردن.
وشارك في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للمهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية إضافة إلى الأردن، سوريا، لبنان، العراق ، ليبيا، مصر ، السودان وسلطنة عُمان.
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