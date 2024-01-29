الطاقة تشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت الأردن ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز وآفاقه المستقبلية، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، خلال يومي 27-28 كانون الثاني.



وتحدث رئيس الوفد الأردني مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان في كلمته الافتتاحية في المؤتمر عن النشاطات التي تقوم بها الوزارة في مجال الاستكشافات النفطية والدراسات المصاحبة لها وأعمال الحفر.



وتناول العدوان أهم المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة سعياً لتسهيل وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في هذا المجال، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي.



من جانبه استعرض أعضاء الوفد الأردني المهندس بسام عبابنة والمهندسة فداء عبد الحق الفرص الاستثمارية في منطقة السرحان التطويرية، و الخصائص النفطية لحقل حمزة ومناطق الاستكشاف النفطية في الأردن.



وشارك في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للمهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية إضافة إلى الأردن، سوريا، لبنان، العراق ، ليبيا، مصر ، السودان وسلطنة عُمان.