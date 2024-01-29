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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

1/29/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، من بلدة العيسوية وحي رأس العمود في القدس المحتلة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العمود، واعتقلت الشاب أحمد ركن بعد الاعتداء عليه وعلى والدته وأخيه الأصغر بطريقة همجية في منزلهم.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن دعنا، من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المطار بكفر عقب.


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