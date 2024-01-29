الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، من بلدة العيسوية وحي رأس العمود في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العمود، واعتقلت الشاب أحمد ركن بعد الاعتداء عليه وعلى والدته وأخيه الأصغر بطريقة همجية في منزلهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن دعنا، من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المطار بكفر عقب.
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