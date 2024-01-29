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ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

1/29/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم الاثنين مع ارتفاع طفيف على سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .
حيث ارتفع سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة بفارق خمسة قروش عن اليوم السابق ، وبلغت اسعارهما اليوم بين 30 و 40 قرشا للكيلو .

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 646 .2967 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 131.771 طن.

وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :





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