ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم الاثنين مع ارتفاع طفيف على سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق .
حيث ارتفع سعر الفلفل الحار والفليفلة الحلوة بفارق خمسة قروش عن اليوم السابق ، وبلغت اسعارهما اليوم بين 30 و 40 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 646 .2967 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 131.771 طن.
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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