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سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40%

1/29/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة عن ارتفاع تخزين السدود إلى 116 مليون م3 بنسبة تخزين وصلت إلى 40% وفقاً لأحدث الأرقام التي تترافق مع المنخفض الجوي الحالي.
وقال الحيصة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن هناك 16 سدا رئيسيا لتخزين المياه في الأردن بسعة 364 مليون م3 وقادرة على تخزين 290 مليون م3، بالإضافة إلى وجود 422 موقع حصاد مائي مثل السدود الترابية والحفائر حيث بلغت نسبة تخزينها نحو 50% ويستخدمها سكان تلك المناطق لتلبية احتياجاتهم المائية لسقاية المزروعات وتربية المواشي.
وأضاف أن المنخفض الجوي الأخير زاد الكميات التي دخلت إلى السدود 11 مليون م3، حيث امتاز المنخفض باستمرارية الهطول مما عزز رطوبة التربة وكميات الشحن الجوفي.
وأشار الحيصة إلى أن الكميات المتوفرة في السدود تلبي احتياجات المزارعين في كافة أنحاء المملكة والشركات الصناعية في منطقة وادي الأردن، كما قلل المنخفض الأخير الكميات التي يحتاجها المزارعين بسبب الهطولات المستمرة.
وبيّن أن الوزارة وبالتعاون مع سلاح الهندسة تقوم بعمليات تنظيف لبعض السدود من الطمي والرسوبيات خلال فصل الصيف أو في أي وقت من خلال بوابات مخصصة لغايات التنظيف، موضحا أن كلفة إنشاء سدود جديدة قد تكون أقل كلفة من تنظيف بعض السدود.
وشدد على أن الوزارة تدرس إنشاء سدود تحت الأرض من أجل تغذية الأحواض الجوفية بالمياه للمحافظة عليها في ظل زيادة الاعتماد عليها بعد ارتفاع الطلب على المياه في المملكة بعد موجات اللجوء والارتفاع غير المنتظم للسكان.
ونصح المزارعين في منطقة غور الأردن باستثمار هذه الفترة في عمليات الري وعدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، وذلك لأن الكميات التي يتم توفيرها في فصل الشتاء تنعكس على احتياجات المزارعين بفصل الصيف، كما دعا إلى عدم الاقتراب من قناة الملك عبدالله وخاصة في فصل الشتاء والابتعاد عن الأودية والأودية أسفل مواقع السدود لأن تلك المناطق تكون ذات انحدار عالي وقد تتشكل فيها سيول جارفة وذلك حفاظا على سلامتهم.

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