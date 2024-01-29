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سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

1/29/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لحظات تخطف الأنفاس وثقها مظلي بريطاني بمقطع مصور قبل أن يهبط جثة هامدة بعدما فشلت مظلته في الفتح عندما قفز من برج سكني بتايلاند يتكون من 29 طابقاً.

فقد سجل ناثي أودينسون البالغ من العمر 33 عاماً، مقطعاً مصوراً وهو يستعد للقفز من المبنى في مدينة باتايا الساحلية يوم سبت.


وأظهر المقطع الذي التقطه أحد الأصدقاء، أودينسون وهو يقوم بتعديل معداته قبل العد التنازلي لقفزته المميتة والأخيرة .

وعندما فشلت المظلة في الفتح، اصطدم أودينسون بشجرة قبل أن يسقط في الشارع، وسط صرخات المارة والمتفرجين.

وتحقق الشرطة التايلاندية في ملابسات الحادث، وتتواصل مع السفارة البريطانية في بانكوك.

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