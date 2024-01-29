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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب

1/29/2024 2:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن حكومة بنيامين نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب، وأكد أن إسرائيل "بحاجة إلى تغيير الآن".


وكتب لبيد عبر حسابه في موقع "إكس" أن "الحكومة تسرق أموال دافعي الضرائب وتحاول إخفاء سرقتها في بنود ميزانية لا يفهمها أحد".

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