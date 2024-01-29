زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب
التاريخ
1/29/2024 2:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن حكومة بنيامين نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب، وأكد أن إسرائيل "بحاجة إلى تغيير الآن".
وكتب لبيد عبر حسابه في موقع "إكس" أن "الحكومة تسرق أموال دافعي الضرائب وتحاول إخفاء سرقتها في بنود ميزانية لا يفهمها أحد".
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