الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن الكتلة الباردة التي تؤثر على المملكة ستدفع لتدني درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها بدرجتين مع أجواء باردة وهطول مطري غزير بين الحين والآخر".



وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن ما بعد منتصف الليلة ستشتد الهطولات المطرية في الشمال والوسط متوقعا أن تشهد القمم الجبلية الجنوبية زخات ثلجية خفيفة وبشكل متقطع وغير مؤثر.



وأشار إلى أن صباح غداً الثلاثاء ستشهد المملكة منخفض قادم من قبرص يؤثر على درجات الحرارة لتصبح أكثر برودة مع هطول أمطار غزيرة في مناطق الشمال والوسط.



وأوضح أن ساعات ليل الغد ستعبر جبهة هوائية باردة مصاحبة لرياح قوية مثير للغبار وهطول مطري غزير مع الرعد وتساقط البرد .



وأشار أن محطة السلط سجلت هطولاً مطرياً خلال الـ 21 ساعة الماضية بلغ 12 ملم متر، يليها محطة رصد المناطق الوسطى- حدائق الحسين 10 ملم متر، ورأس منيف 9 ملم متر وإربد 7 ملم متر.