باميلا مونستر ... الحياة التي تتجاوز مخاوفنا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Pamela Munster, ein Leben jenseits unserer ÄngsteFrançais (fr) Pamela Munster, la vie au-delà de nos peurs (الأصلي)Pусский (ru) Швейцарцы в Кремниевой долине: Памела Мюнстер - жизнь за пределами страха日本語 (ja) スイス人がん専門医パメラ・ミュンスターさん、恐怖を乗り越えて

"أنا لم أختر كاليفورنيا، بل كاليفورنيا هي التي اختارتني". عندما تم استدعاؤها للعمل في جامعة سان فرانسيسكو، كانت لدى الطبيبة، المختصة في أمراض السرطان، مسيرة مهنية رائعة بالفعل. حيث إنها درست في كلية الطب في برن، وتدربت لعدة سنوات في فلوريدا المشمسة، بعد أن أمضت بعض الوقت في ثلوج ولاية إنديانا، وصخب مانهاتن، ممّا منحها "لمستها الحضرية الأمريكية". ماذا عن منطقة الخليج وضبابها ومناخها المتوسطي؟ "لم يكن ذلك ضمن خططها أبدًا". ولكن لا يجب أن تقول أبدًا أن أمرًا ما مستحيل. كان التحدّي محفّزًا، مع منصب يجمع بين شغفيها: البحث، والرعاية الطبية للمرضى.

سويسرا ووادي السيليكون متّحدان في الابتكار

يعتبر وادي السيليكون وسويسرا من أكثر المناطق ابتكارًا على وجه الكرة الأرضية. لماذا ؟ ما الذي يفصلهما أو يجمعهما معًا ؟ ماذا يمكن أن يتعلّما من بعضهما البعض ؟ من خلال هذه السلسلة، نخبرك عن وادي السيليكون وكيف ينظر إليه السويسريات والسويسريون الذين واللواتي يعانون.ين من إغراءاته ووعوده وتناقضاته.

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في سان فرانسيسكو بالذات، ستكتشف هذه الطبيبة الشهيرة المفاجأة الرهيبة التي يخبئها لها القدر. حدث ذلك في عام 2012، عندما كانت باميلا مونستر تبلغ من العمر 48 عامًا، وتم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. كان لا يزال في مرحلة مبكرة.

باميلا مونستر في مختبرها في مركز السرطان الشامل هيلين ديلر للأسرة، في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو (UCSF). swissinfo

وكان رد فعل مونستر سريعًا ومهنيًا: استئصال الثديين بشكل وقائي، متبوعا بجراحة ترميمية، ثم إزالة المبيضين – بشكل وقائي أيضًا. ذلك أنها اكتشفت حملها طفرة ورم خبيثرابط خارجي في جين "بي إر سي أ" (BRCA)، والتي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تعترف الطبيبة قائلة: "لقد زعزع ذلك إحساسي بالخلود. ولا يعني ذلك أنني أعتقد أنني سأعيش للأبد، ولكن بشكل عام، نحن لا نفكر في الموت كل يوم، أليس كذلك؟" كما غيّر المرض علاقتها مع مرضاها من النساء والرجال. ومع ذلك، فهي لا تذكر إصابتها بالسرطان في الاستشارات الطبية، إلا عندما تعتقد أن ذلك قد يساعد المريضات والمرضى. "ليست قصّتي ما يأتي المرضى لسماعه. ولكن إذا قال لي شخص ما شيئًا من قبيل "أنتِ لا تدركين مدى شعوري بالألم"، فيمكنني أن أقول "لا، بل أدرك".

في الولايات المتحدة، تكون حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في أماكن عامة وظاهرة للعيان، كما هو الحال في هذا الحقل من القطن في ولاية ميزوري عام 2013. Keystone / Donnie Shelton

الأقدار المتعددة

اقترح عليها أحد الأصدقاء بعد سنوات قليلة من المحنة، أن تروي قصتها في كتاب. تقول ببساطة "اعتقدت في البداية، أنه لن يكون لدي الوقت أبدًا، لكنه جعلني على اتصال مع وكيل، وتمكنت من القيام بذلك". وبقراءة هذه الصفحات الـ 260، نشعر أن الهدف لم يكن تخليصها من الشر الذي ألم بها. بل إنها أرادت أن "تعطي الناس لمحة عن معنى الإصابة بالسرطان، وتذكيرهم بأن هناك دائمًا أمل".

صدر الكتاب في عام 2018 (باللغة الإنجليزية) تحت عنوان المصير المتقلب (Twisting Fateرابط خارجي )، ولم يكن موضوعه الأساسي، شخصية المؤلفة، حتى لو كانت قصتها تشكل الرابط المشترك لما ورد في الكتاب. ونتابع فيه رحلة العديد من مرضاها، ومعظمهم من النساء، على الرغم من أن إحدى الحالات هي والدها، الذي توفي بسرطان البنكرياس، بعد ست سنوات من تشخيصه. وفي الواقع، فإن الشخصية الرئيسية هي المرض نفسه، وهو متقلب للغاية، ويجعل كل حالة فريدة من نوعها تقريبًا.

وتتسم الكتابة، الخالية من العاطفة والفضول، بالدقة الطبية، وتلتزم بالقدر الكافي من الحياء، عندما يتعلق الأمر بسرد تفاصيل حميمية للغاية. والكتاب كلّه تعاطف تبديه هذه الطبيبة، في علاقاتها مع جميع موظفاتها وموظفيها، وعائلتها، وطبعا مع مريضاتها ومرضاها.

ولكن لا تنتهي قصصهم. ن كلها نهاية سعيدة.

كتبت باميلا مونستر في نهاية الكتاب تقريبا: "لقد تمكنت في النهاية من مسامحة نفسي لعدم قدرتي على إنقاذ الجميع، وعندما نبدأ دراسة الطب، فإننا نأمل حقًا في التمكن من علاج الناس، وإنقاذهم من الأمراض". لكن بالطبع لا ينجح أحد في ذلك بشكل كامل، وخاصة في مجال علم الأورام وأمراض السرطان "ولا يمكنك أن تكون.ي طبيب.ة أورام وأمراض سرطان جيد.ة، من دون أن يكون لديك اتصال عميق، وشخصي، وعاطفي مع مريضاتك ومرضاك. وهذا يتطلب القدرة على عدم لوم النفس، في حالة فشل العلاج”.

هزيمة مرض السرطان

مع ذلك، لا تزال باميلا مونستر تعتقد أنه بإمكان الطب، من خلال اتباعه "لأساليب إبداعية"، هزيمة السرطان. وتوضّح بالقول: "حسنًا، ليس القضاء عليه تمامًا، ولكن جعله مرضًا قابلاً للعلاج، ويمكننا التعايش معه، كما فعلنا مع مرض الإيدز".

وهذا هو معنى أنشطتها المتعددة في مجال البحث، في جامعة سان فرانسيسكو، ولكن أيضًا داخل شركة "اليسا تربوتيكس" Alessa Therapeutics)رابط خارجي (الشركة الناشئة التي أسستها في عام 2018. وتنتج شركة أليسا، جسيمات يتم غرسها في الجسم، وتنشر العلاج مباشرة في جسم مرضى سرطان البروستاتا. وهناك تجربتان سريريتان قيد التنفيذ، في الولايات المتحدة وأستراليا/نيوزيلندا، وثالثة قيد الإعداد). وتوضّح مونستر بالقول إنه"لسنا وحدنا في هذا السوق، ولكن ما لدينا أفضل، هو أن الجسيمات المغروسة لدينا، تظل نشطة لمدة عامين، مقارنة بستة أشهر عند الجهات الأخرى".

وهي تعمل أيضًا في لجان مختلفة لتطوير علاجات جديدة للسرطان. وتقوم بالنشر على نطاق واسع، وكثيرًا ما تقدم محاضرات توعية في الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والهند. ولكن حتى هذه المرأة النشطة، وذات الإرادة القوية، لا تستطيع أن تفعل كل شيء، وهي تعترف بأنها لم تحتفظ بأي علاقات مهنية مع سويسرا.

لكنها احتفظت بعلاقات شخصية: "بالطبع مع عائلتي التي أفتقدها أكثر من غيرها هنا، ولكن أيضًا الطبيعة والطريقة التي يعتني السويسريون والسويسريات بها. وأيضًا الطعام، وخاصة الشوكولاتة". وعلى الرغم من عودة باميلا مونستر إلى البلاد بانتظام، إلا أنها، لا تعتقد أنها ستعيش هنا مرة أخرى. فأطفالها الثلاثة وزوجها، وهو أيضًا متخصص في مرض السرطان، وحياتها وعملها، كلها في الولايات المتحدة.

روح الإبداع

وماذا عن سويسرا، التي يتم تصنيفها بانتظام، ضمن أعلى المراتب العالمية للابتكار؟ لقد عملتْ باميلا مونستر فيها خلال بداياتها الأولى. وتصف تجربتها بأنها "ابتكارية للغاية"، ولكن مع وجود عيوب. فوفقًا لها، التشجيع هو ما ينقص. ومن شأن العقلية السويسرية أن تدفع الأشخاص الذين يشغلون.لن مناصب رئيسية إلى طرح الكثير من الأسئلة مثل "هل سينجح ذلك؟"، و" هل أنت/ أنتِ متأكد.ة من قدرتك على القيام بذلك؟"، "لماذا نحتاج إلى هذا؟"

في وادي السيليكون، حيث تعيش مونستر، لا يتعين على الطبيبة والباحثة، مواجهة هذه الأسئلة. "هنا، من الأفضل أن يكون لديك فكرة سيئة، بدلاً من عدم وجود فكرة على الإطلاق، وإذا لم تنجح.ي، فلن تتم معاقبتك، سيقال لك فقط: "انهض.ي وجرّب.ي شيئًا آخر". لأننا لن ننظر من أين أتيت، بل إلى أين تذهب.ين”.

هنا، من الأفضل أن يكون لديك فكرة سيئة بدلاً من عدم وجود فكرة على الإطلاق، وإذا لم تنجح.ي، فسيقال لك فقط "انهض.ي وجرّب.ي شيئًا آخر".

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وتخلص الطبيبة المختصة في الأورام وأمراض السرطان من تجربتها إلى القول "بعد أن عملت في النظامين السويسري والأمريكي، هذا هو الفرق الذي أراه". ووفقا لها، لو كانت روح الابتكار، والتجريب هذه أكثر انتشارا في سويسرا، فيمكن للبلاد أن ترقى بسهولة إلى مستوى وادي السيليكون. "لأن المهارات موجودة، وكذلك الحافز، والمال. لكن هذه الروح ليست موجودة تمامًا".

نمط حياة صحي

تقول الحكمة الشهيرة إن العقل السليم في الجسم السليم. يبدو أنها حكمة تلهم الكثير من الناس في سان فرانسيسكو، بمن فيهم.هن باميلا مونستر. منذ ساعات الصباح، يركض العديد من الناس في الشوارع، أو يمارسون.سن اليوغا في الحدائق. ويحاول النساء والرجال، تناول طعام صحي، لمن استطاع.ت إلى تكاليفه سبيلاً، ولا نصادف سوى عددا قليلا جدًا من الأشخاص، الذين واللواتي تعانين ويعانون من زيادة الوزن. وتكاد أعقاب السجائر، التي هي آفة المدن الأوروبية، تغيب بشكل شبه كامل عن أرصفة مدينة سان فرانسيسكو. وإذا استثنينا محبّي ومحبّات القنب الهندي، الذي جعلته كاليفورنيا قانونيا في عام 2018، فمن النادر جدًا أن نصادف مدخنة أو مدخنًا.

السابعة صباحًا في حي باسيفيك هايتس: في سان فرانسيسكو، يميل عموم الناس إلى ممارسة قليلاً من رياضة اللياقة البدنية قبل بداية العمل. swissinfo

هل يؤثر نمط الحياة الصحي هذا على عدد حالات السرطان في كاليفورنيا؟ تجيب باميلا مونستر إنه "من الثابت،أن نمط الحياة الصحي، خاصة تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، يقلّل من خطر الإصابة بالسرطان. وهنا، بدأنا بالفعل نلاحظ فوائد ذلك."

يُشار إلى كاليفورنيا باللون الأبيض، على خريطةرابط خارجي الوفيات الناجمة عن السرطان في الولايات المتحدة، دلالةً على الولايات الأقل تضرّرا من المرض. ومع تسجيلها 132 حالة وفاة، لكل 100 ألف شخص، تكون الولاية في مرتبة متأخرّة عن ولاية فرجينيا الغربية، معقل صناعة التبغ والمنطقة الأكثر خطورة، التي تسجّل ما يقرب من 185 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

لقد احتفظت باميلا مونستر، عاشقة الطبيعة، والمتنزهة فيها، والرياضية الكبيرة، بشغفها بالتزلج وحب المخاطرة، منذ طفولتها في جبال الألب في سانت غالن. وقد لاحظت في كتابها الذي يبدأ بالثلج وينتهي به: "إنّ أسلوب حياتي يعرضني للخطر أكثر بكثير ممّا يمكن للسرطان فعله".

أسلوب حياة مغامر جعل مونستر تكاد تقتل مرّة عشية عيد ميلادها العشرين في سويسرا، جرّاء ثلوج ناجمة عن انهيار جليدي، ومرّة أخرى جرّاء سقوطها على رأسها عبر منحدر برّي في كندا عام 2018 إثر فقدانها التوازن في هوّة جليدية. تكتب قائلة: "لكنّ مرضي بالسرطان علّمني، أننا نتمكن دائمًا من إيجاد المساعدة في النهاية". وحتى لو كان الخوف لا يزال موجودا، فإن قصتها هي "قصة الحياة، وليست قصة الموت. حياة تتجاوز مخاوفنا".

تحرير: سامويا جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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سلسلة سويسرا ووادي السليكون



حلقة 1:

1.

دروس يمكن أن يتعلّمها سيليكون فالي من سويسرا..

حلقة 2:

2.

كلود زيلفيغر .. البشر والطبيعة قبل التكنولوجي حلقة 3:

3.

باميلا مونستر ... الحياة التي تتجاوز مخاوفن

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