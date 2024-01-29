الصين تساهم بأكثر من 50 بالمئة في انتاج الطقة المتجددة عالمياً

(MENAFN
) في تصريح حديث، أعلن بان هويمين، نائب مدير إدارة التعاون الدولي في الإدارة الوطنية الصينية للطاقة، بفخر أن الصين لعبت دورًا كبيرًا في دفع الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى العالم, وحتى عام 2023، شهد العالم زيادة ملحوظة، حيث ساهمت الصين بأكثر من 50 بالمئة لتصل إلى إجمالي قدره 510 مليون كيلووات.
كما شدد بان على الدور الحيوي للصين في تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة على مستوى العالم. وأبرز التوسع الملحوظ للاستثمارات في شركات صينية في مجال الطاقة النظيفة، مشمولة بقطاعات مثل طاقة الرياح وطاقة الخلايا الشمسية وطاقة الهيدرو على مستوى دولي, وهذه الخطوة الاستراتيجية وضعت الصين كلاعب رئيسي في الدفع العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة.
كذلك أكد بان التفاني المستمر للصين في دعم الابتكار التكنولوجي في قطاع الطاقة النظيفة, وأشار إلى أن الصين تواصل تقديم منتجات طاقة نظيفة عالية الجودة إلى السوق العالمية, وعلى وجه التحديد، وصلت هذه المنتجات إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة على مستوى العالم, وكشف بان أن القيمة التراكمية لصادرات الصين في قطاع الطاقة النظيفة وصلت إلى أرقام مبهرة، حيث بلغت أكثر من 33.4 مليار دولار لطاقة الرياح و245.3 مليار دولار لمنتجات الخلايا الشمسية.
في حين يؤكد تقرير من وكالة الطاقة المتجددة الدولية أهمية مساهمة الصين في المشهد العالمي للطاقة المتجددة, ويكشف التقرير عن انخفاض كبير في التكلفة المتوسطة لتوليد الكهرباء من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الضوئية على مستوى العالم, وخلال العقد الماضي، حدث انخفاض استثنائي يتجاوز 60 في المئة و80 في المئة في التكلفة لكل كيلووات-ساعة لمشاريع الرياح ومشاريع الطاقة الشمسية الضوئية على التوالي.
ويبرز تفوق الصين في كل من إنتاج وتصدير منتجات الطاقة المتجددة، إلى جانب التفاني في مجال الابتكار، دورها الحيوي في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة على نطاق عالمي.
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