عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ 115 من العدوان.



وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 121 شهيدا.



وشهد حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة، ما أدى الى استشهاد واصابة العديد من الفلسطينيين.



وكان قد استشهد، في وقت سابق من الليلة الماضية 23 مواطنا بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة المطوي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد نحو 14 فلسطينيا جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى.



وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.