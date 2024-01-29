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السير تكشف سبب الازدحام بعد تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور

1/29/2024 1:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير المركزية ملازم1 مؤيد محافظة، إنه تم خلال ساعات صباح اليوم، التعامل مع بعض الحوادث والتعطلات في عمّان، الأمر الذي سبب بعض الأثر المروري .
وأضاف محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات، عند تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، إلا أنه سبب بعض الأثر المروري، حيث تم تعليل سبب الحادث، بارتكاب مخالفة التتابع القريب.
وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، وقع بعد ملتقى الدوار الثامن مع الدوار السابع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من التعطّلات الفنية لمركبات، أهمها تعطّل مركبة داخل نفق الواحة باتجاه جسر الجامعة، وتعطّل مركبة داخل نفق المشاغل للسير القادم باتجاه طارق، ومن بعد جسر القصور شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية.
ودعا محافظة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، والقيادة بعد التأكد من جاهزية المركبة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.




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