السودان.. مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم بمنطقة أبيي المتنازع عليها

MENAFN - Al Wakeel News)ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من 50 شخصا، بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قتلوا في هجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول ، أن "مسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".



وبحسب الوكالة فإن "المهاجمين كانوا شبانا من إحدى القبائل من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى".



وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا" أكدت "مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام وقالت إنها صدت الهجوم".



يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.

روسيا اليوم