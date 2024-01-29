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ناشطتان تلقيان الحساء على لوحة الموناليزا في باريس - فيديو

1/29/2024 1:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، يوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة "الموناليزا" بمتحف اللوفر في باريس.

وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة.

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