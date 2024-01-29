ناشطتان تلقيان الحساء على لوحة الموناليزا في باريس - فيديو
التاريخ
1/29/2024 1:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، يوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة "الموناليزا" بمتحف اللوفر في باريس.
وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة.
العربية
MENAFN29012024000208011052ID1107779381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.