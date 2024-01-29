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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

1/29/2024 1:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.


وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي المدينة، وأجرت مداهمات لمنازل فيهما.


وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشرت في المكان وداهمت عمارة سكنية، قبل انسحابها من المنطقة.

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