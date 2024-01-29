الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي المدينة، وأجرت مداهمات لمنازل فيهما.
وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشرت في المكان وداهمت عمارة سكنية، قبل انسحابها من المنطقة.
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