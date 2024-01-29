تباطؤ حركة السير على شارع الحزام الدائري إثر انقلاب مركبة شحن مُحملة بالغاز - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إنها تتعامل حالياً مع حادث سير بين مركبتين أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات غاز، على شارع الحزام الدائري، ما بعد إشارات الغاز، للسير المتجه نحو الزرقاء.
وبينت الإدارة أن الحادث نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، وأن كوادر السير بالموقع للعمل على تسيير حركة المركبات.
ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التجمهر قرب منطقة الحادث.
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