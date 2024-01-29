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تباطؤ حركة السير على شارع الحزام الدائري إثر انقلاب مركبة شحن مُحملة بالغاز - صور

1/29/2024 1:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إنها تتعامل حالياً مع حادث سير بين مركبتين أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات غاز، على شارع الحزام الدائري، ما بعد إشارات الغاز، للسير المتجه نحو الزرقاء.


وبينت الإدارة أن الحادث نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، وأن كوادر السير بالموقع للعمل على تسيير حركة المركبات.


ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التجمهر قرب منطقة الحادث.








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