افتتاح كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية يوم الأربعاء القادم

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت الجامعة الهاشمية عن افتتاح كلية طب الأسنان في الحرم الجامعي برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية معالي العين الدكتور ياسين الحسبان، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون يوم الأربعاء االقادم .

وستقيم الجامعة حفل افتتاح كلية طب الأسنان في الحرم الجامعي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

وسيشمل الافتتاح الاطلاع على التجهيزات التعليمية الحديثة لمختبرات المرحلة ما قبل السريرية وعلوم طب الأسنان الأساسية إضافة الى تكريم المجلس التأسيسي واللجان المشاركة في تأسيس كلية طب الأسنان.