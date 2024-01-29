اكتشاف نوع جديد من النجوم القديمة العملاقة - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد علماء الفلك لأول مرة مجموعة غامضة من النجوم العملاقة القديمة في قلب مجرة درب التبانة، والتي تنبعث منها سحب من الغبار والغاز بحجم النظام الشمسي.

وهذه النجوم الغامضة التي أطلق عليها اسم "المدخنون القدامى"، تواجدت بهدوء لعقود من الزمن، وتلاشت إلى حد الاختفاء تقريبا، قبل أن تنفث فجأة سحبا من الدخان.

وحقق العلماء هذا الاكتشاف الرائد في أثناء رصد ما يقارب مليار نجم بضوء الأشعة تحت الحمراء خلال مسح للسماء ليلا لمدة 10 سنوات.



ومعظم هذه النجوم المرصودة حديثا مخفية عن الأنظار في الضوء المرئي بسبب كميات كبيرة من الغبار والغاز في درب التبانة. لكن ضوء الأشعة تحت الحمراء يمكن أن يمر عبرها، ما يسمح للعلماء برؤيتها لأول مرة.



روسيا اليوم