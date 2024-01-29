سفارة الصين: طلابنا تعرضوا للاستجواب في مطار واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News)قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إن بعض الطلاب الصينيين تعرضوا لاستجوابات وفحوصات مطولة وعديمة الأساس في مطار واشنطن، ونوهت بتقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب الأمريكي.



وأضافت السفارة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي WeChat: "في الآونة الأخيرة، يواجه العديد من الطلاب الصينيين، الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر مطار واشنطن دالاس الدولي، استجوابات وعقبات غير معقولة من جانب سلطات تطبيق القانون على الحدود، ويضطر بعضهم إلى العودة إلى الوطن بسبب إلغاء تأشيراتهم".



وشددت السفارة على أن جميع الطلاب يحملون الوثائق اللازمة، وبعضهم يعود إلى الولايات المتحدة بعد إجازة في المنزل أو بعد السفر إلى دول ثالثة، بما في ذلك بعد رحلات لحضور المؤتمرات، وبعضهم طلاب وصلوا حديثا.



وتابعت السفارة: "عند وصولهم، يخضع هؤلاء لاستجوابات مطولة، ويتم فحص جميع أجهزتهم الإلكترونية، ويتم تقييد حرية بعضهم لأكثر من عشر ساعات، كما يمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي".



وأشارت البعثة الدبلوماسية الصينية، إلى أن تصرفات الهيئات الأمريكية المذكورة تؤثر سلبا على العملية التعليمية للطلاب الصينيين، وتسبب لهم الضرر النفسي.



وقال البيان: "تولي السفارة الصينية في الولايات المتحدة، أهمية كبيرة لسلامة الطلاب الصينيين ومصالحهم المشروعة، وتم تقديم احتجاج صارم للجانب الأمريكي بهذا الخصوص".



روسيا اليوم