بسبب تنمر زملائها.. طالبة مصرية تنهي حياتها شنقاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الطالبية في محافظة الجيزة بمصر، واقعة انتحار طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وعثر عليها مشنوقة أمام باب شقتها، لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة زملائها لها وتنمرهم عليها.
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة المصرية لموقع البلاغ، وتبيّن أن الطالبة تدعى هاجر. ع، وهي في الصف الأول الثانوي.
وقالت والدة الفتاة إنها فوجئت بجثة ابنتها معلقة بحبل أمام باب الشقة، موضحة أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية بسبب معاملة زملائها بالمدرسة لها.
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