بسبب تنمر زملائها.. طالبة مصرية تنهي حياتها شنقاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الطالبية في محافظة الجيزة بمصر، واقعة انتحار طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وعثر عليها مشنوقة أمام باب شقتها، لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة زملائها لها وتنمرهم عليها.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة المصرية لموقع البلاغ، وتبيّن أن الطالبة تدعى هاجر. ع، وهي في الصف الأول الثانوي.



وقالت والدة الفتاة إنها فوجئت بجثة ابنتها معلقة بحبل أمام باب الشقة، موضحة أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية بسبب معاملة زملائها بالمدرسة لها.

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