Monday, 29 January 2024 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحطم مسيرة لجيش الاحتلال جنوب تل أبيب

1/29/2024 1:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحطمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب بسبب "خلل فني" دون وقوع إصابات، حسبما أفاد موقع "واينت".


وذكر جيش الاحتلال أنه تم جمع حطام المسيرة ويجري تحقيق في القضية.


وأشار "واينت" إلى أن البلاغ بالحادث ورد في حوالي الساعة 05:40 صباحا، ووصلت فرق إطفاء وإنقاذ إلى موقع الحادث لإخماد الحريق الذي اندلع بعد سقوط الطائرة.

MENAFN29012024000208011052ID1107779372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث