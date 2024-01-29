تحطم مسيرة لجيش الاحتلال جنوب تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحطمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب بسبب "خلل فني" دون وقوع إصابات، حسبما أفاد موقع "واينت".
وذكر جيش الاحتلال أنه تم جمع حطام المسيرة ويجري تحقيق في القضية.
وأشار "واينت" إلى أن البلاغ بالحادث ورد في حوالي الساعة 05:40 صباحا، ووصلت فرق إطفاء وإنقاذ إلى موقع الحادث لإخماد الحريق الذي اندلع بعد سقوط الطائرة.
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