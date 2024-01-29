الاحتلال يعتقل شابين ويحتجز آخرين في حوسان

الاحتلال يعتقل شابين ويحتجز آخرين في حوسان
التاريخ
1/29/2024 1:10:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود محمد حمامرة (20 عاما)، وجميل وائل حمامرة (33 عاما)، كما احتجزت في العراء 15 مواطنا لعدة ساعات.
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