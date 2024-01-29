Monday, 29 January 2024 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابين ويحتجز آخرين في حوسان

1/29/2024 1:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود محمد حمامرة (20 عاما)، وجميل وائل حمامرة (33 عاما)، كما احتجزت في العراء 15 مواطنا لعدة ساعات.


MENAFN29012024000205011050ID1107779371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث