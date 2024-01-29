حملة اعتقالات بالضفة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة اليامون

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وعقب الاعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة بعمليه إعدامه، حيث نعته فصائل العمل الوطني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.

وفي قرية دير أبو ضعيف اعتقلت قوات الاحتلال الشابين احمد فوزي عليات، واحمد مأمون ياسين، بعد مداهمة منزليهما.

وفي الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال العديد من المدن والقرى والمخيمات ونفذت حملات تفتيش ومداهمة واعتقلت عددا من المواطنين.

الاحتلال يقتحم جنين ويعتدي على المسعفين ويستهدف المستشفى الحكومي بالرصاص ويدمر البنية التحتية

طال رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، قسم الولادة في مستشفى جنين الحكومي، بينما تم تدمير الشارع المؤدي لدوار الحصان وثلاجات الموتى قرب المستشفى، خلال العملية العسكرية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت الى إصابة شاب

برصاصة في ساقه.

وقالت مصادر اعلامية إن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفى جنين، ونفذت عمليات تدمير وتخريب للبنية التحتية والشوارع، كما أطلقت النار بكثافة في محيط المستشفى، ما أدى الى اصابة بعض نوافذ قسم الولادة وتحطم الزجاج الذي تناثر بداخل القسم، وأثار الهلع في صفوف المرضىـ بحسب مدير المستشفى.

وأضاف أن عمليات التدمير الاسرائيلية التي وصفت بالممنهجة، طالت أيضا الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين، و"دوار الحمامة" بالقرب من المنطقة الصناعية، وبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وفي جورة الذهب، ومنطقة الهدف في المخيم.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين، عمليات اقتحام واسعة للمنازل وتفتيشها، واحتجاز قاطنيها والتحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة جنين، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة، وسط اطلاق نار، وتنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية.

وفي الحي الشرقي من مدينة جنين، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المسعف جمال القنديل، المتطوع في الاغاثة الطبية الفلسطينية، قبل أن يتم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال المدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها، وخاصة من شارع الناصرة، يرافقها أكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة".

وأشارت المصادر الى سماع أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.

وفي وقت لاحق دفع جيش الاحتلال بقواته الى

طراف مخيم جنين ونشر القناصة على اسطح المنازل والعمارات التجارية،

وسط مواجهات واشتباكات في عدة احياء في المدينة وأطراف مخيمها، واطلاق للنار والقنابل الدخانية بكثافة.



اقتحام بيت لحم واعتقال مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بمداهمة قوات الاحتلال للعديد من المنازل في مخيم عايدة، وتحطيم وتخريب محتوياتها والاعتداء على قاطنيها واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

وأشارت المصادر الى اعتقال قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها المخيم، دون معرفة هوياتهم، وتم نقلهم الى أحد مراكز الاعتقال.

اقتحام قلقيلية واعتقالات



كما و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منتصر زماري، ومحمد الطبيب، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما الحقت اضرارا بمقهى وسط البلدة يعود للمواطن محيي الدين سليم، وعبثت بمحتويات منزل عبد الله الزماري

اقتحام واسع في نابلس



اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وأفادت المصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي المدينة، وأجرت مداهمات لمنازل فيهما.

وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشرت في المكان وداهمت عمارة سكنية، قبل انسحابها من المنطقة.