حملة اعتقالات بالضفة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة اليامون

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN / استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.
وعقب الاعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة بعمليه إعدامه، حيث نعته فصائل العمل الوطني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين.
وقالت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.
وفي قرية دير أبو ضعيف اعتقلت قوات الاحتلال الشابين احمد فوزي عليات، واحمد مأمون ياسين، بعد مداهمة منزليهما.
وفي الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال العديد من المدن والقرى والمخيمات ونفذت حملات تفتيش ومداهمة واعتقلت عددا من المواطنين.
الاحتلال يقتحم جنين ويعتدي على المسعفين ويستهدف المستشفى الحكومي بالرصاص ويدمر البنية التحتية
طال رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، قسم الولادة في مستشفى جنين الحكومي، بينما تم تدمير الشارع المؤدي لدوار الحصان وثلاجات الموتى قرب المستشفى، خلال العملية العسكرية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت الى إصابة شاب
برصاصة في ساقه.
وقالت مصادر اعلامية إن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفى جنين، ونفذت عمليات تدمير وتخريب للبنية التحتية والشوارع، كما أطلقت النار بكثافة في محيط المستشفى، ما أدى الى اصابة بعض نوافذ قسم الولادة وتحطم الزجاج الذي تناثر بداخل القسم، وأثار الهلع في صفوف المرضىـ بحسب مدير المستشفى.
وأضاف أن عمليات التدمير الاسرائيلية التي وصفت بالممنهجة، طالت أيضا الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين، و"دوار الحمامة" بالقرب من المنطقة الصناعية، وبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وفي جورة الذهب، ومنطقة الهدف في المخيم.
وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين، عمليات اقتحام واسعة للمنازل وتفتيشها، واحتجاز قاطنيها والتحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة جنين، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة، وسط اطلاق نار، وتنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية.
وفي الحي الشرقي من مدينة جنين، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المسعف جمال القنديل، المتطوع في الاغاثة الطبية الفلسطينية، قبل أن يتم اعتقاله.
وكانت قوات الاحتلال المدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها، وخاصة من شارع الناصرة، يرافقها أكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة".
وأشارت المصادر الى سماع أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.
وفي وقت لاحق دفع جيش الاحتلال بقواته الى
طراف مخيم جنين ونشر القناصة على اسطح المنازل والعمارات التجارية،
وسط مواجهات واشتباكات في عدة احياء في المدينة وأطراف مخيمها، واطلاق للنار والقنابل الدخانية بكثافة.
اقتحام بيت لحم واعتقال مواطنين
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت مواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بمداهمة قوات الاحتلال للعديد من المنازل في مخيم عايدة، وتحطيم وتخريب محتوياتها والاعتداء على قاطنيها واجراء تحقيقات ميدانية معهم.
وأشارت المصادر الى اعتقال قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها المخيم، دون معرفة هوياتهم، وتم نقلهم الى أحد مراكز الاعتقال.
اقتحام قلقيلية واعتقالات
كما و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منتصر زماري، ومحمد الطبيب، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما الحقت اضرارا بمقهى وسط البلدة يعود للمواطن محيي الدين سليم، وعبثت بمحتويات منزل عبد الله الزماري
اقتحام واسع في نابلس
اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.
وأفادت المصادر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي المدينة، وأجرت مداهمات لمنازل فيهما.
وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشرت في المكان وداهمت عمارة سكنية، قبل انسحابها من المنطقة.
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