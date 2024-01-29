الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة وعسكر ومحيط البلدة القديمة في نابلس
التاريخ
1/29/2024 1:10:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي المدينة، وأجرت مداهمات لمنازل فيهما.
MENAFN29012024000205011050ID1107779368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.