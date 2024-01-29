بسبب الحرب.. استبعاد إسرائيل من مؤتمر ميونيخ للأمن

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اتخذ مؤتمر ميونيخ للأمن ​​قرارا باستبعاد إسرائيل من المرحلة الرئيسية للحدث بسبب الحرب المستمرة، وفقا لمقابلة أجرتها القناة 12 الإسرائيلية مع منظمي الحدث.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن هذا القرار جاء بمثابة مفاجأة لأن المؤتمر يعد من أعرق المؤتمرات في مجال الأمن القومي، وكانت إسرائيل تاريخيا مساهما رئيسيا في هذا الحدث، مشيرة إلى أنه حتى العام الماضي، أعطى المؤتمر ممثلي إسرائيل مكانا هاما في المؤتمر، حيث منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الدفاع بيني غانتس ويوآف غالانت وموشيه يعالون مقاعد مركزية في المؤتمر.

لكن قبل المؤتمر الذي من المتوقع أن يعقد بعد أسبوعين، قررت إدارة المؤتمر رفض جميع الطلبات المقدمة من إسرائيل للمشاركة.

وقد تم رفض طلب مكتب وزير الجيش يوآف غالانت للتحدث في المؤتمر، كما فعل في الماضي. وبدلا من ذلك عرض عليه المشاركة كمتحدث في اللجنة.

كما تتعرض عائلات الرهائن للضغط من قبل إدارة المؤتمر. تم رفض طلبهم بإقامة حفل لتكريم الرهائن الذين ما زالوا في الأسر. وكان البديل المقدم للعائلات هو عقد "حدث جانبي"، مما يعني مشاركة عدد أقل من المشاركين في المؤتمر، كما سيكون اهتمام وسائل الإعلام الدولية محدودا أيضا.

وذكرت المقابلة أيضا أن منظم مؤتمر ميونيخ هو مستشار الأمن القومي الألماني السابق، كريستوف هيوسغن، الذي يقال إن لديه سجلا إشكاليا فيما يتعلق بإسرائيل.