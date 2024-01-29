توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، اثر تصاعد حدّة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.



ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2025.20 دولار.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

