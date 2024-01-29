توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، اثر تصاعد حدّة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.
ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2025.20 دولار.
وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.
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