تراجع المجوهرات والحبوب يسهم بانخفاض مستوردات المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسهم انخفاض مستوردات المملكة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لكل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والحبوب في تراجع إجمالي قيمة مستوردات الأردن.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى انخفاض نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لكل من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.5% والحلي والمجوهرات بما نسبته 27.9 % والحبوب بنسبة 24.7 % إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 4.2%.
ووصلت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023 لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 2.723 مليار دينار، والحلي والمجوهرات ما يقارب 1.207 مليار، والحبوب بقيمة 658 مليونا، والمواد الأخرى بنحو 8.945 مليار دينار.
وفي الوقت ذاته، زادت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 40.7 % والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 8.7 % والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 9.0%.
بينما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023 لكل من؛ العربات والدراجات وأجزائها نحو 1.508 مليار دينار، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها ما يقارب 1.035 مليار دينار والآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 876 مليونا.
MENAFN29012024000208011052ID1107779365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.