محكمة تأمر بتصفية شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند

ذكرت تقارير إعلامية متعددة اليوم الاثنين أن إحدى محاكم هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة العقارات الصينية العملاقة المثقلة بالديون إيفرغراند جروب.

وبحسب التقارير، أصدرت القاضية ليندا شان حكمها اليوم الاثنين في هونغ كونغ.

يذكر أن الدائنين الدوليين أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد عدة أقساط مستحقة عليها. وحاولت الشركة العملاقة تجنب التصفية بطرح خطة لإعادة الهيكلة في وقت سابق.

واستمر نظر الدعوى حوالي عام ونصف العام، في حين لم تتمكن الشركة حتى الآن من تقديم مقترح ملموس لإعادة الهيكلة، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست عن القاضية شان.

وبحسب الصحيفة قالت شان "اعتقد أن الوقت قد حان لكي تقول المحكمة للشركة كفى" وتقرر تصفيتها.

يذكر أن إيفرغراند المدرجة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية هي أكبر شركة تطوير عقاري مدينة في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تؤدي تصفية الشركة إلى تدهور أكبر للثقة في القطاع العقاري المتعثر في الصين وتسبب اضطرابا في سوق الأسهم التي تعمل الحكومة الصينية مؤخرا من أجل استقرارها.





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