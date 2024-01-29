ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولارا للأونصة بحلول الساعة (04.03 بتوقيت غرينتش).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة أيضا إلى 2025.20 دولارا.

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كي.سي.إم تريد إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرغراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي بات وشيكا.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولارا.





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